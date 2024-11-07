مخاوف من تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد الكوري الجنوبي

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قال وزير المالية "تشيه سانغ موك" اليوم الخميس إنه يتوقع أن يكون لإعادة انتخاب "دونالد ترامب" تأثير "كبير" على الاقتصاد الكوري الجنوبي.وأدلى الوزير "تشيه" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في سيول خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد، عقب الإعلان عن فوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وتعهد "تشيه" باتخاذ ردود سريعة، وقال إنه إذا نفذ "ترامب" السياسات التي أكد عليها، فإن التأثير المحتمل على الاقتصاد الكوري الجنوبي سيكون كبيرا.وقال إن مثل هذا الاجتماع الوزاري سيكون بمثابة برج مراقبة حكومي شامل للردود الاستباقية للتعامل مع تلك التأثيرات المحتملة، موضحا أن الحكومة تخطط لتشكيل هيئات استشارية منفصلة للتعامل مع شؤون المالية والتجارة والصناعة.كما أشار إلى التقلبات المتزايدة في السوق المالية في الداخل والخارج في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية، وتعهد بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ التدابير المناسبة في حالة حدوث تقلبات مفرطة.