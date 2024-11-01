كوريا الجنوبية و9 دول تعرب عن القلق لإرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

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أعربت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة و8 دول أخرى عن "قلقها البالغ" بشأن نشر قوات كورية شمالية في روسيا، قائلة إن دعم بيونغ يانغ المباشر للحرب الروسية ضد أوكرانيا سيؤدي إلى "توسع خطير" للصراع.جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية 10 دول والممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أمس الأربعاء.وأضاف البيان أن نشر عدة آلاف من القوات الكورية الشمالية في روسيا ودعم كوريا الشمالية المباشر للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا سيؤدي إلى توسع خطير للصراع، بينما يظهر في نفس الوقت جهود روسيا اليائسة لتعويض خسائرها.كما أدان البيان "بأشد العبارات الممكنة" التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، وقال إن تلقي أو تقديم أي تدريب أو مساعدة أخرى تتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية أو الأسلحة لجنود كوريا الشمالية هو انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1718 و1874 و2270.وأعرب البيان عن "القلق العميق" من احتمال نقل أي تكنولوجيا نووية أو تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من روسيا إلى كوريا الشمالية، وحثوا كوريا الشمالية على التوقف عن مساعدة روسيا.