الرئيس يون يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب ويتفق معه على الالتقاء قريبا

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني "كيم تيه هيو" للصحفيين اليوم الخميس إن المحادثة الهاتفية بدأت في الساعة 7:59 صباحا واستمرت لمدة 12 دقيقة تقريبا، واتفقا خلالها على الاجتماع في أقرب وقت ممكن.وأوضح "كيم" أن الجانبين ناقشا التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ومشاركة القوات الكورية الشمالية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وأشار الرئيس "يون" خلال المحادثة الهاتفية إلى أن التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو يصبح أقوى يوما بعد يوم، وأن الدول الثلاث أنشأت إطارا للتعاون الثلاثي في قمة "كامب ديفيد" العام الماضي، مؤكدا أن "ترامب" ساهم أيضا في ذلك خلال فترة رئاسته الأولى.واقترح الرئيس "يون" أن تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الحفاظ على المشاركة الوثيقة في كل القطاعات، بينما قال "ترامب" إنه يتطلع إلى مواصلة علاقات التعاون الجيدة مع كوريا الجنوبية.وقدّم "يون" التهنئة إلى "ترامب" على فوزه الساحق، في حين شكر "ترامب" الرئيس "يون" ووجه تحياته إلى الشعب الكوري الجنوبي.