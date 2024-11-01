الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

الجيش الأوكراني يتعلم اللغة الكورية استعدادا للتعامل مع الجنود الكوريين الشماليين

Write: 2024-11-07 14:12:27Update: 2024-11-07 14:30:06

الجيش الأوكراني يتعلم اللغة الكورية استعدادا للتعامل مع الجنود الكوريين الشماليين

Photo : KBS News

قال  تقرير  نشرته  صحيفة  "ذا تايمز"  البريطانية  أمس  إن  الجيش  الأوكراني  يعلّم  بعض  جنوده  اللغة  الكورية استعدادا  للاشتباكات  مع  الجنود  الكوريين الشماليين  الذين  تم  إرسالهم  لدعم  الجيش  الروسي. 
وأشار  التقرير  إلى  أنه  تم  في  هذا  السياق  توزيع  كتيبات  تحتوي  على  إرشادات خاصة  للتحقيق  مع  الأسرى  الكوريين الشماليين.  وأضاف  التقرير أنه  تم  الكشف  عن  وثائق  تتضمن  تعبيرات كورية  مثل  "ما هي  المهمة؟"  و"اترك السلاح"  مع  ترجمتها. 
وقال  التقرير  إن  أوكرانيا  صارت  تواجه  حاليا  دولتين  تمتلكان أسلحة  نووية. 
ونقل  التقرير  عن  نائب  وزير  الخارجية  الأوكراني "أندريه  سيبي"  قوله  إنه  يتوجب  على  أوربا  أن  تدرك  أن  الجيش  الكوري  الشمالي يشن  حربا  عدوانية ضد  دولة  أوربية ذات  سيادة،  وهو  ما  يظهر  أنه  بينما  يشعر  الغرب  بالخوف  والتردد، فإن  روسيا  تصعد  من  حربها. 
وقال  التقرير  أيضا  إن  أوكرانيا تشعر  بقلق  كبير  من  احتمال مشاركة  القوات  الكورية الشمالية  في  المعارك، ليس  فقط  في  منطقة  "كورسك"،  ولكن  أيضا  في  منطقة  "دونباس".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;