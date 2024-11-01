الجيش الأوكراني يتعلم اللغة الكورية استعدادا للتعامل مع الجنود الكوريين الشماليين

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قال تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أمس إن الجيش الأوكراني يعلّم بعض جنوده اللغة الكورية استعدادا للاشتباكات مع الجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم لدعم الجيش الروسي.وأشار التقرير إلى أنه تم في هذا السياق توزيع كتيبات تحتوي على إرشادات خاصة للتحقيق مع الأسرى الكوريين الشماليين. وأضاف التقرير أنه تم الكشف عن وثائق تتضمن تعبيرات كورية مثل "ما هي المهمة؟" و"اترك السلاح" مع ترجمتها.وقال التقرير إن أوكرانيا صارت تواجه حاليا دولتين تمتلكان أسلحة نووية.ونقل التقرير عن نائب وزير الخارجية الأوكراني "أندريه سيبي" قوله إنه يتوجب على أوربا أن تدرك أن الجيش الكوري الشمالي يشن حربا عدوانية ضد دولة أوربية ذات سيادة، وهو ما يظهر أنه بينما يشعر الغرب بالخوف والتردد، فإن روسيا تصعد من حربها.وقال التقرير أيضا إن أوكرانيا تشعر بقلق كبير من احتمال مشاركة القوات الكورية الشمالية في المعارك، ليس فقط في منطقة "كورسك"، ولكن أيضا في منطقة "دونباس".