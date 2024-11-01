الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

تدهور قيمة الوون الكوري أمام الدولار بعد انتخاب ترامب

Write: 2024-11-07 14:12:53Update: 2024-11-07 14:30:25

تدهور قيمة الوون الكوري أمام الدولار بعد انتخاب ترامب

Photo : YONHAP News

انخفضت  قيمة  الوون  الكوري  مقابل  الدولار  الأمريكي بعد  الإعلان  عن  فوز  "دونالد ترامب"  في  الانتخابات الرئاسية  الأمريكية،  حيث  تجاوز  سعر  صرف  الدولار الواحد  مستوى  1400  وون،  لأول  مرة  منذ  حوالي  7  أشهر.
وقالت  مصادر  في  سوق  صرف  العملات  الأجنبية في  سيول  أمس  إن  سعر  صرف  الدولار الأمريكي  مقابل  الوون  الكوري  تجاوز  مستوى  1400  وون  للدولار الواحد،  بزيادة  25.4  وون  مقارنة بما  كان  عليه  قبل  الإعلان عن  فوز  ترامب.
ويعد  هذا  هو  أعلى  مستوى  يتم  تسجيله منذ  يوم  7  نوفمبر  2022،  عندما  ارتفعت قيمة  الدولار  بدرجة  كبيرة  نتيجة  لقرار  بنك  الاحتياطي  الفيدرالي الأمريكي  بتعزيز  سياسات التقشف  المالي.
كما  تعد  هذه  هي  المرة  الأولى  التي  يتجاوز  فيها  سعر  صرف  الدولار  الأمريكي مقابل  الوون  الكوري مستوى  1400  وون  للدولار  الواحد، منذ  أن  وصل  إلى  1400  وون  في  16  أبريل  الماضي.
  ومن  ناحية  أخرى،  بلغ  مؤشر  الدولار، الذي  يمثل  قيمة  الدولار  مقابل  عملات  6  دول  رئيسية، 105.27  نقطة،  بارتفاع نسبته  1.32%  مقارنة بما  كان  عليه  قبل  الإعلان عن  فوز  ترامب.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;