تدهور قيمة الوون الكوري أمام الدولار بعد انتخاب ترامب

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انخفضت قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن فوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد مستوى 1400 وون، لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.وقالت مصادر في سوق صرف العملات الأجنبية في سيول أمس إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري تجاوز مستوى 1400 وون للدولار الواحد، بزيادة 25.4 وون مقارنة بما كان عليه قبل الإعلان عن فوز ترامب.ويعد هذا هو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوم 7 نوفمبر 2022، عندما ارتفعت قيمة الدولار بدرجة كبيرة نتيجة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتعزيز سياسات التقشف المالي.كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري مستوى 1400 وون للدولار الواحد، منذ أن وصل إلى 1400 وون في 16 أبريل الماضي.ومن ناحية أخرى، بلغ مؤشر الدولار، الذي يمثل قيمة الدولار مقابل عملات 6 دول رئيسية، 105.27 نقطة، بارتفاع نسبته 1.32% مقارنة بما كان عليه قبل الإعلان عن فوز ترامب.