نسبة الزواج بأجانب في كوريا تتجاوز مستوى 10%

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اتضح أن واحدة من بين كل 10 حالات زواج في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي كانت زواجا متعدد الجنسيات، مع تعافي عدد حالات الزواج في البلاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم، بعنوان "إحصاءات الاتجاهات السكانية متعددة الثقافات لعام 2023"، إن عدد حالات الزواج متعدد الجنسيات خلال العام الماضي قد بلغ 20 ألفا و431، بزيادة نسبتها 17.2% مقارنة بالعام الأسبق.وكان عدد حالات الزواج متعدد الجنسيات قد ظل في نطاق 20 ألفا قبل اندلاع جائحة كورونا، ثم انخفض بدرجة كبيرة بعد الجائحة، وتعافي بعد انحسارها إلى نطاق 20 ألفا في العام الماضي.وبلغت نسبة حالات الزواج متعدد الجنسيات من بين إجمالي عدد حالات الزواج في كوريا 10.6%، بزيادة 1.5% بالمقارنة مع العام الأسبق، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2010.وبحسب الجنسيات الأجنبية، كانت فيتنام هي الأعلى بنسبة 27.9%، وتلتها الصين وتايلاند.ونقل التقرير عن "إيم يونغ إيل " مدير قسم الاتجاهات السكانية في هيئة الإحصاءات الكورية قوله إن عدد حالات الزواج متعدد الجنسيات قد تعافى إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى زيادة نسبة الزواج متعدد الجنسيات على الرغم من الانخفاض في عدد حالات الزواج بين الكوريين.