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نسبة الزواج بأجانب في كوريا تتجاوز مستوى 10%

Write: 2024-11-07 14:13:23Update: 2024-11-07 14:31:23

نسبة الزواج بأجانب في كوريا تتجاوز مستوى 10%

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  واحدة  من  بين  كل  10  حالات  زواج  في  كوريا  الجنوبية  خلال  العام  الماضي كانت  زواجا  متعدد  الجنسيات،  مع  تعافي  عدد  حالات  الزواج في  البلاد  إلى  المستوى  الذي  كان  عليه  قبل  اندلاع جائحة  كورونا.
وقال  تقرير  صادر  عن  هيئة  الإحصاءات  الكورية اليوم،  بعنوان  "إحصاءات الاتجاهات  السكانية  متعددة الثقافات  لعام  2023"، إن  عدد  حالات  الزواج  متعدد  الجنسيات  خلال  العام  الماضي قد  بلغ  20  ألفا  و431،  بزيادة  نسبتها 17.2%  مقارنة  بالعام الأسبق. 
وكان  عدد  حالات  الزواج  متعدد  الجنسيات  قد  ظل  في  نطاق  20  ألفا  قبل  اندلاع  جائحة  كورونا،  ثم  انخفض  بدرجة  كبيرة  بعد  الجائحة،  وتعافي بعد  انحسارها  إلى  نطاق  20  ألفا  في  العام  الماضي. 
وبلغت  نسبة  حالات  الزواج  متعدد  الجنسيات  من  بين  إجمالي عدد  حالات  الزواج في  كوريا  10.6%، بزيادة  1.5%  بالمقارنة مع  العام  الأسبق، لتسجل  أعلى  مستوى  منذ  عام  2010. 
وبحسب  الجنسيات  الأجنبية، كانت  فيتنام  هي  الأعلى  بنسبة  27.9%،  وتلتها الصين  وتايلاند.
ونقل  التقرير  عن  "إيم  يونغ  إيل  " مدير  قسم  الاتجاهات السكانية  في  هيئة  الإحصاءات  الكورية قوله  إن  عدد  حالات  الزواج متعدد  الجنسيات  قد  تعافى  إلى  ما  كان  عليه  قبل  جائحة  كورونا، مشيرا  إلى  زيادة  نسبة  الزواج متعدد  الجنسيات  على  الرغم  من  الانخفاض  في  عدد  حالات  الزواج  بين  الكوريين.
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