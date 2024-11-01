الجيش الكوري الجنوبي يتدرب على التعامل مع التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية

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أجرى الجيش الكوري الجنوبي مناورات بالذخيرة الحية للتدريب على التعامل مع التهديدات الصاروخية المستمرة من قبل كوريا الشمالية.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول أمس أنها أجرت مناورات بالذخيرة الحية في منطقة البحر الغربي، بمشاركة قوات قيادة قوات الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية، للتدريب على اعتراض الصواريخ الموجهة، موضحة أن المناورات تضمنت اعتراض هدف افتراضي باستخدام صواريخ أرض/ جو من طراز "تشون كونغ 2" و"باتريوت"، مع افتراض وجود استفزاز صاروخي من قبل العدو، وإسقاطه بنجاح.وشارك في المناورات عدد من وحدات قيادة الدفاع الصاروخي التي تشمل صواريخ باتريوت، وطائرات "تشونغ كونغ 2" وهي عبارة عن نظام أسلحة للدفاع الجوي يُستخدم لاعتراض طائرات وصواريخ العدو على ارتفاع يتراوح من 3 إلى 40 كيلومترا.وقال مصدر عسكري مسؤول إنه تم إجراء المناورات لإثبات قدرة الجيش الكوري الجنوبي واستعداده للرد الفوري والساحق على التهديدات الصاروخية المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية، إلى جانب التأكيد على تصميمه على الرد بحزم.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أمس عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى بقطر 600 ملليمتر، وتدعي أنه يمكن تجهيزها بأسلحة نووية تكتيكية.كما كانت قد أطلقت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ 19"، يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي.