يون يتوقع استمرار التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو خلال رئاسة ترامب

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أعرب الرئيس "يون صوك يول" عن اعتقاده بأن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سوف يستمر بعد أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" مهام منصبه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس يون في المكتب الرئاسي صباح اليوم، حيث قال إنه تحدث قبل قليل عبر الهاتف مع ترامب لتهنئته.وأشار الرئيس يون إلى أنه تم تصميم هيكل التعاون المؤسسي بين كوريا والولايات المتحدة واليابان بشكل جيد خلال رئاسة ترامب الأولى، وأضاف أن ذلك أدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ​​بين الدول الثلاث، وساعد في تطوير القيادة العالمية المشتركة.وقال الرئيس يون إن ترامب أشاد أيضا بهذا التعاون الثلاثي، وقد اتفقا على بحث هذا الموضوع خلال اللقاء بينهما في أقرب وقت ممكن. كما سيتم خلال ذلك اللقاء المرتقب بحث مشاركة الشركات الكورية في صناعة بناء السفن الأمريكية، حيث إن ذلك يتعلق بأمن واقتصاد الولايات المتحدة.وتحدث الجانبان أيضا عن المخاوف بشأن زيادة التعريفات الجمركية على المنتجات الكورية ومسألة إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية.ومن ناحية أخرى، قال الرئيس يون إنه لا يستبعد إمكانية تقديم دعم مباشر بالأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن حكومة كوريا الجنوبية سوف تغير أسلوب الدعم تدريجيا اعتمادا على درجة المشاركة العسكرية لكوريا الشمالية في الحرب الروسية الأوكرانية.