الرئيس يون يقدم اعتذارا للشعب عن القضايا المحيطة به وبأسرته

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قدّم الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اعتذارا إلى الشعب عن القضايا المحيطة به وبأسرته.جاء ذلك في مستهل خطاب عام ومؤتمر صحفي عقده الرئيس يون في المكتب الرئاسي اليوم، حيث قال بعد أن أحنى رأسه معتذرا، إنه يأسف لتسببه في إثارة قلق الجمهور بشأن الأمور المحيطة به، مؤكدا على أنه سوف يعمل على تجنب التسبب في أي إزعاج أو قلق للشعب في المستقبل.وأكد الرئيس يون مجددا على نيته مواصلة الإصلاحات خلال النصف الثاني من فترة ولايته، وقال إنه سيركز جهوده على تحسين معيشة الشعب كأولوية قصوى، كما ستستكمل حكومتُه مجموعةَ الإصلاحات المسماة "4 + 1"، وهي الإصلاحات في القطاع الطبي، ومعاشات التقاعد، والعمل، والتعليم، بالإضافة إلى التغلب على الأزمة السكانية.وتعهد الرئيس يون على وجه الخصوص بتجديد إدارة شؤون الدولة خلال النصف الثاني من فترة ولايته، مع تعزيز التواصل بين الحزب الحاكم والحكومة.واختتم الرئيس يون خطابه بالقول إنه سوف يتواصل ويعمل بجدية أكبر.وتجيء هذه التعهدات بعد وصول معدلات تأييد الرئيس يون إلى أقل مستوياتها منذ توليه مهام منصبه.