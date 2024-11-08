مصرع وفقدان 14 في حادث غرق قارب صيد في جيجو

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لقي شخصان مصرعهما وفُقد 12 آخرون صباح اليوم الجمعة بعد غرق قارب صيد في المياه قبالة جزيرة "جيجو".وقال فرع قوات حرس السواحل الكورية في "جيجو" إنه تلقى نداء استغاثة في حوالي الساعة 4:46 من صباح اليوم الجمعة يفيد بغرق قارب يزن 129 طنا في المياه على بعد 24 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزيرة "بيانغ" التابعة لجزيرة "جيجو".وأفادت التقارير بأن القارب كان يحمل على متنه 27 بحارا من أفراد الطاقم، من بينهم 16 كوريا جنوبيا و11 إندونيسيا، وقد تم إنقاذ 15 منهم ونقلهم إلى مستشفى قريب، لكنّ اثنين من بينهم كانا فاقدين للوعي، وأُعلن عن وفاتهما لاحقا، وكلاهما كوري جنوبي.وتقوم قوات حرس السواحل بالبحث عن المفقودين.وأصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات للوزارات المعنية بتعبئة جميع الموارد المتاحة لسرعة البحث عن المفقودين وإنقاذهم.