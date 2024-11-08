بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثاني خلال هذا العام.وعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان أصدره أمس الخميس إنه قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.ويأتي هذا التخفيض الأخير بعد حوالي شهرين من تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من 4 أعوام بمقدار نصف نقطة مئوية.ويقلص هذا التخفيضُ الفجوةَ التي كانت تبلغ 1.75 نقطة مئوية بين سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة لدى البنك المركزي الكوري، إلى 1.5%.وأوضح البيان الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المؤشرات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد يتوسع بمعدل قوي، وأن ظروف سوق العمل تحسنت بوجه عام منذ وقت سابق، بينما ارتفع معدل البطالة، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض.