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السياسية

سيول تنسق مع واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس يون وترامب

Write: 2024-11-08 10:24:28

سيول تنسق مع واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس يون وترامب

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية للتنسيق مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لعقد لقاء في أقرب وقت ممكن بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".
وكشف مسؤول في وزارة الخارجية في سيول عن هذه الخطة أمس الخميس عندما سأله أحد المراسلين عن إمكانية عقد لقاء بين "يون" و"ترامب" قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه، حيث قال إن الحكومة تخطط لإجراء الاستعدادات بناء على تصورها أن "ترامب" يرحب بفكرة لقاء "يون" قبل تنصيبه.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان النائب الأول لمدير الأمن القومي الكوري "كيم تيه هيو" أن "يون" و"ترامب" اتفقا خلال محادثة هاتفية على الالتقاء قريبا، بعد أن يتفق الجانبان على تحديد موعد ومكان اللقاء.
وتبحث الحكومة الكورية في شكل وجدول أعمال الاجتماع المرتقب، بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لا يزال في منصبه، وأن "ترامب" لم يشغل بعد منصبا يمثل الحكومة الأمريكية.
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