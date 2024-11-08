النيابة تطالب بالسجن 9 سنوات للرئيس السابق للحزب المعارض في فضيحة رشوة

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طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن لمدة 9 سنوات وتوقيع غرامة قدرها 100 مليون وون، أي أكثر من 71 ألف دولار أمريكي، على رئيس الحزب الديمقراطي المعارض السابق "سونغ يونغ كيل" فيما يسمى بـ"فضيحة المظاريف النقدية مقابل الأصوات"، التي سبقت انتخابات قيادة الحزب لعام 2021.وأعلن وكلاء النيابة عن هذا القرار خلال جلسة استماع عقدت أول من أمس الأربعاء في محكمة منطقة سيول المركزية، بعد 10 أشهر من توجيه الاتهام إليه في أوائل يناير.ويُتهم "سونغ" بتقديم 20 مظروفا نقديا، يبلغ مجموعها 60 مليون وون، أي حوالي 43 ألف دولار أمريكي، ويُتهم النائب السابق عن الحزب الديمقراطي "يون كوان سوك" بتوزيعها لشراء أصوات أعضاء البرلمان. وقد أصدرت المحكمة العليا حكما نهائيا الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين على "يون" لدوره في فضيحة الأموال مقابل الأصوات.ويُتهم "سونغ" أيضا بتلقي 763 مليون وون، أي ما يزيد عن 547 ألف دولار أمريكي، من الأموال السياسية غير القانونية من 7 أشخاص في الفترة من 2020 إلى 2021.