تعطل المواقع الإلكترونية للمحاكم الكورية بسبب هجوم إلكتروني

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شهدت المواقع الإلكترونية للمحاكم في كوريا الجنوبية انقطاعا في الاتصال بعد ظهر أمس الخميس، واتخذت إدارة المحاكم الوطنية خطوات لحظر الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية، بعد أن رصدت علامات على وجود هجمات بفيروس "تعطيل الخدمة الموزعة"، المعروف اختصارا باسم "دي دوس"، والذي يقوم بشن هجوم إلكتروني يتضمن زيادة حركة المرور على موقع ما بما يتجاوز قدرة الخادم على التعامل معه، مما يؤدي إلى تعطل الموقع أمام المستخدمين الشرعيين.وفي الوقت الحالي، لا يستطيع المستخدمون من الخارج الوصول إلى المواقع الإلكترونية للمحاكم التي تقدم خدمات عامة، بما في ذلك البحث عن القضايا.لكن نظام حفظ القضايا الإلكتروني والشبكات الداخلية للمحاكم ونظام السجلات الإلكترونية تعمل جميعها بصورة طبيعية، كما لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر مباشر على المحاكمات أو الوظائف القضائية.وجاء ذلك بعد يومين من تعرض عدد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة وحزب قوة الشعب الحاكم، لهجمات بنفس الفيروس.وقد افترضت وزارة العلوم الكورية أن مجموعة قرصنة موالية لروسيا تقف وراء هذه الهجمات.