بوتين يقترح إمكانية إجراء مناورات عسكرية مع كوريا الشمالية

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اقترح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إمكانية إجراء مناورات عسكرية مع كوريا الشمالية.ووفقا لوكالة "رويترز" ووكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، تحدث "بوتين" عن هذا المقترح خلال جلسة عامة للاجتماع السنوي لنادي "فالداي" الدولي للمناقشات في مدينة "سوتشي" الروسية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع بيونغ يانغ، ردّ "بوتين" بالقول إنه يمكن إجراء مثل هذه المناورات.وفي معرض إشارته إلى معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها روسيا وكوريا الشمالية في يونيو الماضي، أشار "بوتين" إلى المادة التي تلزم كل طرف بمساعدة الآخر في حال تعرضهما لعدوان من قبل دولة أخرى.وقال "بوتين" إن اتفاقية المشاركة حددت ملامح التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.