زيلينسكي يؤكد وقوع خسائر بين الجنود الكوريين الشماليين في أوكرانيا

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وقوع "خسائر" فعلية في صفوف القوات الكورية الشمالية في منطقة "كورسك" الروسية في قتالها ضد القوات الأوكرانية.ونقلت وكالة "رويترز" ووكالة الأنباء الفرنسية عن "زيلينسكيي" هذه التصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس بعد انعقاد قمة المجموعة السياسية الأوربية في مدينة "بودابست" عاصمة المجر، لكن "زيلينسكي" لم يحدد عدد الجنود الكوريين الشماليين الذين قُتلوا أو أصيبوا.وقال الرئيس الأوكراني إنه يعتقد أن كوريا الشمالية سترسل المزيد من القوات لمساعدة روسيا ما لم يتم اتخاذ إجراء ردا على ذلك.وتعتقد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن حوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي موجودون حاليا في منطقة "كورسك".