استمرار بيع المستثمرين الأجانب للأسهم الكورية للشهر الثالث

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استمر المستثمرون الأجانب في عمليات بيع ما لديهم من الأسهم الكورية للشهر الثالث على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية اليوم الجمعة، بلغ صافي قيمة الأسهم الكورية التي باعها الأجانب في شهر أكتوبر الماضي 4 تريليونات و388 مليار وون، منها 4 تريليونات و216 مليار وون ضمن مؤشر كوسبي، و172 مليار وون ضمن مؤشر كوسداك التكنولوجي.وحسب الدول، قام المستثمرون من كل من أوربا وأمريكا ببيع صافٍ قيمته 1.9 تريليون وون، ومن الشرق الأوسط 200 مليار وون.وبهذا بلغت قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب 728.9 تريليون وون حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يشكل 27.7% من إجمالي قيمة الأسهم الكورية، وبانخفاض مقداره 18.1 تريليون وون مقارنة بنهاية الشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة السندات الكورية التي اشتراها الأجانب في أكتوبر بلغ 5 تريليونات و527 مليار وون، ليصل إجمالي قيمة السندات الكورية التي يمتلكها الأجانب إلى 268.9 تريليون وون حتى نهاية أكتوبر، وهو ما يشكل 10.5% من إجمالي قيمة السندات الكورية.