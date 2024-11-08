معدلات تأييد الرئيس يون تسجل أقل مستوياتها

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أقل مستوياتها، لتبلغ 17%.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من نوفمبر الجاري على 1002 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 17%، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 74%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات تأييد الرئيس "يون" يرجع إلى القضايا ذات الصلة بالسيدة الأولى، إلى جانب الصعوبات في الاقتصاد ومعيشة الشعب التي تعاني منها كوريا حاليا.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 29%، بانخفاض قدره 3%، فيما تمتع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بارتفاع في معدلات التأييد بنسبة 4%، لتصل إلى 36%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد او ناقص 3.1%.