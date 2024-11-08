الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات بالذخيرة الحية على إطلاق الصواريخ الباليستية

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ردا على سلسلة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية غير الشرعية، أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات بالذحيرة الحية على إطلاق الصواريخ الباليستية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الجمعة إنه تم إطلاق صاروخ باليستي أرض - أرض من طراز "هيون مو 2" في البحر الغربي أمس الخميس.وجرت التدريبات بالذخيرة الحية في منطقة "آن هونغ" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، حيث ضرب الصاروخ الهدف في البحر بعد التحليق لمسافة بلغت 200 كيلومتر جنوبا.وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي أظهر من خلال هذه التدريبات استعداده القوي للرد بحزم على أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية، وقدرته على ضرب مصدر الاستفزازات الكورية الشمالية.كما أكدت أن كوريا الجنوبية تحتفظ بقدراتها واستعداداتها للرد الساحق على أي استفزاز كوري شمالي في ظل الموقف الدفاعي المشترك والحازم بينها وبين الولايات المتحدة.وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز "هوا صونغ 19"يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، كما أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز "كي إن 25" يوم الثلاثاء الماضي.