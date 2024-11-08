رئيس الحزب الحاكم يدعو الرئيس يون للوفاء بتعهداته

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دعا رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" الرئيس "يون صوك يول" إلى تنفيذ ما تعهد به في مؤتمره الصحفي بسرعة وبطريقة تلبي توقعات الجمهور.وقال "هان" في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن الرئيس "يون" قدم اعتذارا إلى الشعب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عن الجدل المتصاعد الذي تورطت فيه السيدة الأولى "كيم كون هي"، وتعهد بإجراء إصلاح وظيفي في المكتب الرئاسي والمساعدين المقربين من السيدة الأولى، ووقف الأنشطة العامة التي تقوم بها، وتعيين مفتش خاص دون شروط مسبقة.وأكد "هان" على أهمية الوفاء بهذه التعهدات بشكل تفصيلي وبوتيرة سريعة.وأضاف أن حزب قوة الشعب الحاكم سوف يتخذ التدابير اللازمة لتعيين مفتش خاص.ومن جانبه، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" على ضرورة أن يقوم الرئيس "يون" بالمراجعة والاعتذار الصادقين، والتغيير الكامل في السياسات التي تنتهجها حكومته.