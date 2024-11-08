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الاقتصادية

الحكومة الكورية توسع مراقبة تقلبات الأسواق المالية بعد انتخاب ترامب

Write: 2024-11-08 13:01:17Update: 2024-11-08 13:47:03

الحكومة الكورية توسع مراقبة تقلبات الأسواق المالية بعد انتخاب ترامب

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية توسيع نظام المراقبة على مدار 24 ساعة للتعامل مع التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية المحلية والعالمية، خاصة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وكشف وزير المالية "تشيه سانغ موك" عن هذا القرار في اجتماع عقده اليوم الجمعة مع محافظ البنك المركزي "لي تشانغ يونغ"، ورئيس لجنة الخدمات المالية "كيم بيونغ هوان"، ومدير هيئة الرقابة المالية "لي بوك هيون".
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتأثيرات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، على الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي داخل وخارج البلاد.
وقال "تشيه" إن السوق المالية العالمية تشهد تقلبات حاليا، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، موضحا أن السوق المالية وسوق الصرف في كوريا الجنوبية تعاني من تقلبات أيضا، حيث تشهد ارتفاعا في سعر صرف الدولار مقابل الوون.
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