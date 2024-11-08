البنوك الاستثمارية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام

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قررت البنوك الاستثمارية العالمية الرئيسية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.ووفقا للمركز الكوري للتمويل الدولي اليوم الجمعة، توقعت 8 بنوك استثمارية عالمية رئيسية في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.3%، بانخفاض مقداره 0.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة في نهاية سبتمبر.وقد انخفض متوسط توقعات النمو للاقتصاد الكوري لهذا العام من 2.7% في يونيو إلى 2.5% في يوليو، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 2.3% في أكتوبر.وتوقعت البنوك الاستثمارية في نهاية أكتوبر الماضي أن ينخفض النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم أيضا إلى 2%، بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاتها السابقة في نهاية سبتمبر.وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في شهر أغسطس الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.4% هذا العام، أي أقل بـ0.1% من توقعاته السابقة.