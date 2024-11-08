بوتن يوقّع على معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية

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أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" وقّع على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، والتي تتضمن بندا خاصا بالدفاع المشترك بين البلدين.ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية التي تديرها الدولة، وقع بوتن على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة يوم السبت. وفي وقت سابق، صدق مجلسا النواب والشيوخ في روسيا على المعاهدة بالإجماع.وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها بوتن وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" في شهر يونيو الماضي بعد قمتهما في بيونغ يانغ، بندا خاصا بالدفاع المشترك، تقدم بموجبه الدولتان الدعم العسكري لبعضهما البعض إذا تعرض أيٌّ منهما لهجوم.وإذا اتبعت كوريا الشمالية أيضا إجراءات التصديق والتوقيع وتبادلت خطابات التصديق مع روسيا، فإن المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ إلى أجل غير مسمى.ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن عن تصديقها أو توقيعها على المعاهدة.