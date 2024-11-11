اعتقال 11 شخصا في المسيرات الحاشدة لجماعات العمال والمدنيين في سيول

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عقدت جماعات العمال والمدنيين مسيرات حاشدة مناهضة للحكومة في سيول بعد ظهر أول من أمس السبت.ونظم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهو أحد مجموعتين من المجموعات العمالية الرئيسية في كوريا الجنوبية، مظاهرة مع مجموعات مدنية بدأت في الساعة الرابعة مساء بالقرب من قصر "دوك سو"، حيث اشتبك بعض المحتجين مع ضباط الشرطة، وتم اعتقال أحد عشر منهم.واتهم اتحاد النقابات العمالية الكوري الشرطة باقتحام المظاهرة وإثارة الاشتباكات واحتجاز الناس بعنف، زاعما أن أكثر من 100 متظاهر تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب كسور في الأضلاع أو صعوبات في التنفس في أثناء تلك العملية.وفي المقابل، قالت الشرطة إنها أمرت المتظاهرين بالتفرق، لكنهم لم يمتثلوا للأمر، ودفعوا ضباط الشرطة وضربوا نوافذ سيارات شرطة بأيديهم.ويقدر اتحاد النقابات العمالية الكوري أن حوالي 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، بينما قالت الشرطة أن العدد بلغ حوالي 30 ألفا.كما نظمت المجموعة الأخرى، اتحاد النقابات العمالية الكورية، مظاهرة في منطقة يوئيدو في الساعة الثانية بعد الظهر، للتنديد بما أسمته "سياسات الحكومة المناهضة للعمال".