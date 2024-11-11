ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري بين الشباب الكوريين

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أظهرت بيانات رسمية أن عدد الشباب في كوريا الجنوبية الذين يتم تشخيص إصابتهم بمرض السكري آخذ في الارتفاع.ووفقا لبيانات عام 2024 التي أصدرتها الجمعية الكورية لمرض السكري أمس الأحد، قبل أربعة أيام من اليوم العالمي لمرض السكري، اتضح أن 308 آلاف شاب، أي 2.2% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما، مصابون بمرض السكري.وكان حوالي 228 ألفا منهم في الثلاثينيات من العمر، بينما كان 80 ألفا آخرين في العشرينيات من العمر.ووفقا لبيانات الجمعية الكورية لمرش السكري، فإن حوالي 3.03 مليون شخص، أي 21.8% من الشباب، لديهم أعرض مرض السكري، وهي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي على معدة فارغة، لكنها ليست مرتفعة بما يكفي ليتم تشخيص إصابتهم بالسكري.وعلى وجه الخصوص، كان 37% من الرجال في الثلاثينيات من العمر من المصابين. وحث الخبراءُ الشبابَ على عدم تجاهل مخاطر مرض السكري، مؤكدين على ضرورة إجراء فحوصات منتظمة والالتزام بالإدارة الصحية السليمة.