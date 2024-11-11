سعر البيتكوين يصل إلى 80 ألف دولار لأول مرة

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تجاوز سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" مستوى 80 ألف دولار لأول مرة، بعد أيام قليلة من إعادة انتخاب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا لمنصة تداول العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز"، وصل سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 81 ألفا و110 دولارات في الساعة 1:25 من صباح أمس الأحد، بزيادة تجاوزت 6% مقارنة بما كانت عليه أول من أمس.وقد تراجع السعر إلى 80 ألفا و861 دولارا بعد عشر دقائق، لكنه ظل فوق 80 ألف دولار.وتجاوز السعر حاجز 80 ألف دولار لأول مرة في حوالي الساعة 7 من صباح أمس الأحد. وكان "ترامب" قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بوضع الولايات المتحدة كقائدة في صناعة العملات المشفرة.وفي يوم الانتخابات الأربعاء الماضي، ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 75 ألف دولار، ليحل محل الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في شهر مارس الماضي.