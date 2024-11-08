العثور على جثة أخرى في حادث غرق سفينة صيد في جيجو

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تم العثور على جثة أخرى خلال عمليات البحث عن أفراد الطاقم المفقودين بسبب حادث غرق سفينة صيد قبالة جزيرة جيجو الأسبوع الماضي.ووفقا لفرع قوات حرس السواحل الكورية في جيجو اليوم الاثنين، تم العثور على الجثة بالقرب من السفينة الغارقة في حوالي الساعة 4 من مساء أمس الأحد، في أثناء عمليات البحث باستخدام مركبة تعمل عن بعد تحت الماء.وتم انتشال الجثة مساء الأحد والتوصل إلى أنها لأحد أفراد الطاقم الكوري الجنوبي، وهو رجل في الستينيات من عمره.وقد غرقت السفينة "غُم صونغ" التي يبلغ وزنها 129 طنا وعلى متنها 27 فردا من أفراد الطاقم، قبالة الجزيرة الجنوبية في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مصرع اثنين من أفراد الطاقم وفقدان 12 آخرين.ومع انتشال جثتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفع عدد القتلى في حادث السفينة الغارقة إلى أربعة، مع وجود عشرة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.