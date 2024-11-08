تقارير تقول إن 50 ألف جندي روسي وكوري شمالي يتجمعون استعدادا للهجوم

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية إن الجيش الروسي حشد قوة مكونة من 50 ألف جندي، بمن في ذلك قوات كورية شمالية، لتنفيذ هجوم يستهدف استعادة الأراضي في منطقة "كورسك" الروسية.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية المريكية عن مسؤول أمريكي قوله أمس الأحد إن روسيا حشدت عشرات الآلاف من القوات لتنفيذ الهجوم في غضون "الأيام القادمة"، بمن في ذلك الجنود الكوريون الشماليون الذين وصلوا مؤخرا.كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أمريكية قولها إن حوالي 50 ألف جندي روسي وكوري شمالي سوف يشاركون في الهجوم.وأضافت الصحيفة الأمريكية أن روسيا حشدت تلك القوات دون الحاجة إلى سحب جنود من شرق أوكرانيا، مما يجعل من الممكن ممارسة الضغط على جبهات متعددة في وقت واحد، موضحة أن القوات الروسية والكورية الشمالية من المرجح أن تكثف هجومها ضد أوكرانيا بعد إعادة انتخاب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يجبر ترامب أوكرانيا على التخلي عن الأراضي التي تحتلها روسيا مقابل إنهاء الحرب.