17.8% انخفاضا في قيمة الصادرات الكورية في أول 10 أيام من نوفمبر

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 17% على أساس سنوي في أول عشرة أيام من شهر نوفمبر الجاري، بسبب انخفاض عدد أيام العمل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 14.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 17.8% مقارنة بالعام الماضي.وقد انخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 0.1%، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يوم ونصف يوم، ليصل إلى سبعة أيام.وزادت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 17.4%، والسفن بنسبة 373%، بينما انخفضت قيمة الصادرات من السيارات بنسبة 33.6%.وانخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 14.6%، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 37%، ومع ذلك، زادت الصادرات إلى تايوان بحوالي 30%.وانخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.8 مليار دولار خلال فترة العشرة أيام، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 856 مليون دولار.