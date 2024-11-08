انطلاق الهيئة الاستشارية للإصلاح الطبي دون مشاركة أحزاب المعارضة

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تم إطلاق هيئة استشارية بين الحكومة والأحزاب السياسية ومجموعات الأطباء للإصلاح الطبي دون مشاركة أحزاب المعارضة وجمعية الأطباء المتدربين.وعقدت الهيئة الاستشارية اجتماعها الأول اليوم الاثنين في البرلمان، بحضور رئيس الوزراء "هان دوك سو" ورئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، ورؤساء مجموعات الأطباء، بينما تغيب عن الاجتماع كل من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وجمعية الأطباء المتدربين.واتفق المشاركون في هذا الاجتماع على أن يتم خلال الاجتماعات القادمة إجراء مناقشات حول القضايا المتعلقة بعودة الأطباء المتدربين الذين قدموا استقالاتهم، إلى العمل، وضمان استقلالية المعهد الكوري للتعليم الطبي، تلبية لطلبات المجتمع الطبي.وقال النائب البرلماني عن الحزب الحاكم "كيم سونغ وان" في موجز صحفي بعد اختتام الاجتماع إن الحكومة ستبحث دعم عودة الأطباء المتدربين المستقيلين إلى العمل من خلال هذه الهيئة الاستشارية، كما ستدرس بشكل جدي إمكانية ضمان استقلالية المعهد الكوري للتعليم الطبي، وسوف تقدم للهيئة تقريرا حول نتائج الدراسة.وتم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق حول التوصل إلى نتائج ذات مغزى قبل نهاية هذا العام.