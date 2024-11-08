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العلوم

وفد تشيكي يزور كوريا للتفاوض حول مشروع الطاقة النووية

Write: 2024-11-11 12:53:21Update: 2024-11-11 18:23:35

وفد تشيكي يزور كوريا للتفاوض حول مشروع الطاقة النووية

Photo : YONHAP News

صرحت شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية بأن وفدا تفاوضيا تشيكيا حول مشروع الطاقة النووية سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية بدءا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين.
وقد اختارت جمهورية التشيك في شهر يوليو الماضي شركة كوريا للطاقة المائية والنووية كمقدم عطاء مفضل لمشروعها النووي الجديد، ثم قررت إجراء مفاوضات بواسطة الوفد التشيكي مع كوريا بشأن بناء محطة نووية جديدة.
ويتكون الوفد التفاوضي من 60 مسؤولا، بمن فيهم مدير مكتب المشروعات الجديدة لشركة الطاقة التشيكية "توماس بليسكاتز"، ورئيس شركة "إي دي يو 2" التشيكية "بيتر زابودسكي".
وفي أثناء إقامتهم في كوريا الجنوبية، سيقومون بزيارات تفقدية لمقر شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية، ومحطة الطاقة النووية في مدينة أولسان، ومصنع شركة دوسان للوحدات الصناعية في مدينة "تشانغ وان".
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