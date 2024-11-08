منتخب كوريا يفوز بكأس عالم للمبارزة الجماعية بالسيف للرجال

Photo : YONHAP News

فاز منتخب كوريا الجنوبية بكأس العالم للمبارزة الجماعية بالسيف للرجال، بعد تغلبه على نظيره الإيراني بـ45 نقطة مقابل 35 نقطة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد في مدينة "وهران" الجزائرية.وقد فاز المنتخب الكوري ببطولة المبارزة الجماعية بسلاح السيف في دورات الألعاب الأولمبية ثلاث مرات من قبل، كانت الأولى منها في أولمبياد لندن في عام 2012، ثم في أولمبياد طوكيو في عام 2021، وأخيرا في أولمبياد باريس هذا العام.أما في منافسات المبارزة الجماعية بالسيف للسيدات، فقد فاز المنتخب الكوري بالمركز الثالث بعد المجر وبولندا.وعلى صعيد آخر، احتل المنتخبُ الكوري للسيدات المركزَ الخامس في بطولة كأس العالم للمبارزة بسلاح الإيبيه، التي أقيمت في إمارة "الفُجَيْرة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حصل المنتخب الكوري للرجال على المركز السابع عشر في نفس البطولة.