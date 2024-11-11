وفد برلماني كوري يزور الولايات المتحدة للالتقاء بمسؤولين مقربين من ترامب

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سيقوم وفد مكون من عدد من نواب البرلمان الكوري ضمن لجنة الشؤون الخارجية، بزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء لقاءات مع مسؤولين مقربين من الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".ويتكون الوفد البرلماني الكوري من 8 أعضاء في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، وسوف يتوجه إلى الولايات المتحدة يوم السبت القادم السادس عشر من نوفمبر.وفي أثناء زيارة الوفد الكوري إلى الولايات المتحدة، سيحضر أعضاؤه المنتدى الاستراتيجي الكوري الأمريكي التاسع الذي يقيمه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نوفمبر، حيث يقدمون شرحا حول موقف كوريا الجنوبية بشأن التحالف والتعاون الاقتصادي مع واشنطن.وتقوم وزارة الخارجية الكورية حاليا بتنسيق جدول اللقاءات بين الوفد البرلماني الكوري والمسؤولين المقربين من "ترامب".ومن جهة ثانية، سيلقي وزير الخارجية الكوري السابق "باك جين" محاضرة في جامعة "جورج تاون" في واشنطن يوم الخامس عشر من نوفمبر، كما سيجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري الأمريكي.