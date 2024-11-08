السياسية كوريا وبريطانيا تطلقان الجولة الثالثة من مفاوضات ترقية اتفاقية التجارة الحرة

أطلقت كوريا الجنوبية وبريطانيا الجولة الثالثة من المفاوضات الهادفة إلى ترقية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن الجانبين بدآ المفاوضات التي سيستمر انعقادها لمدة 3 أيام في سيول بمشاركة حوالي 60 مسؤولا من البلدين.

ويخطط البلدان لتسريع المناقشات في بعض القطاعات، بما في ذلك الخدمات وسلاسل التوريد والتجارة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية.

وكانت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وبريطانيا قد تم توقيعها في عام 2019، ودخلت حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2021 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وفي أثناء زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" لبريطانيا في شهر نوفمبر من العام الماضي أعلن البلدان أنهما سيشاركان في مفاوضات لترقية اتفاقية التجارة الحرة، وجرى انعقاد الجولة الأولى من هذه المفاوضات في سيول في شهر يناير الماضي، والجولة الثانية في لندن في شهر مارس الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها جولة جديدة من المفاوضات منذ انطلاق الحكومة الجديدة في بريطانيا.

