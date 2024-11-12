معهد التنمية الكوري يتوقع استمرار تباطؤ التضخم في الوقت الراهن

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أوصى معهد التنمية الكوري بممارسة المزيد من تخفيف التشديد النقدي، حيث توقع أن يستمر تباطؤ التضخم في الوقت الراهن.وقدم المعهد البحثي الذي تديره الدولة هذه التوصية في تقرير أصدره أمس الاثنين، وحلل فيه عوامل تقلب الأسعار الأخيرة مع انزلاق نمو أسعار المستهلك إلى 1.3% خلال الشهر الماضي.وقام المعهد بتحليل أربعة عوامل أثرت على تقلب الأسعار منذ جائحة كورونا، بما في ذلك تعديل سعر الفائدة القياسي، والسياسات المالية للحكومة، وعوامل الطلب غير المتعلقة بالسياسة، مثل الصدمات الجيوسياسية، وصدمات العرض.وتوقع المعهد أن يستمر تباطؤ التضخم لفترة من الوقت ما لم تحدث صدمات إضافية غير متوقعة. وقال المعهد إنه سيكون من المرغوب فيه تعديل درجة تشديد السياسات النقدية بحيث لا يظل معدل التضخم أقل من النطاق المستهدف البالغ 2% خلال فترة طويلة من الزمن.