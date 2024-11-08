كوريا الشمالية تصادق على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

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صدقت السلطات الكورية الشمالية على معاهدة المشاركة الاستراتيجية مع روسيا، والتي تتضمن بندا للدفاع المتبادل بين البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الشمالية وروسيا تم التصديق عليها بموجب مرسوم صادر عن رئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، وهو ما يشير إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف تقرير وكالة الأنباء المركزية أن رئيس دولة كوريا الشمالية وقّع المرسوم أمس الاثنين، موضحة أن المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق التصديق.وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتن في شهر يونيو الماضي بعد قمتهما في بيونغ يانغ، بندا للدفاع المتبادل، تقدّم بموجبه الدولتان الدعم العسكري لبعضهما البعض إذا تعرض أي منهما لهجوم.وقد وقع بوتن على المعاهدة لتصبح قانونا يوم السبت.