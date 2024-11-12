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الدولية

زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تقاتل 50 ألف جندي في منطقة كورسك الروسية

Write: 2024-11-12 10:33:15

زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تقاتل 50 ألف جندي في منطقة كورسك الروسية

Photo : KBS News

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جنود أوكرانيا يقاتلون ضد ما يقرب من 50 ألف جندي في منطقة كورسك الروسية.
ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي هذه التصريحات التي كتبها في منشور على تيليغرام، أمس الاثنين، حيث أشار إلى أن أوكرانيا ستعزز بشكل كبير مواقعها على جبهتي "بوكروفسك" و"كوراخوف" في الشرق، حيث تدور المعارك الأكثر قوة.
وفي وقت سابق، قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الجيش الروسي حشد قوة مكونة من 50 ألف جندي، بمن في ذلك قوات من كوريا الشمالية، لتنفيذ هجوم يستهدف استعادة الأراضي في منطقة "كورسك" الروسية.
كما قالت صحيفة نيويورك تايمز أيضا إن حوالي 50 ألف جندي روسي وكوري شمالي سيشاركون في ذلك الهجوم، وذلك نقلا عن تقييم أمريكي.
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