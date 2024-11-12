كوريا الجنوبية تطلق قمر الاتصالات كورياسات إيه 6 من مركز الفضاء الأمريكي

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أطلقت شركة الاتصالات الكورية الجنوبية العملاقة "كي تي" قمرا اصطناعيا للاتصالات إلى الفضاء، وقد استقر حاليا في مداره.ووفقا لفيديو الإطلاق من شركة "سبيس إكس" الأمريكية، تم إطلاق "كورياسات إيه 6"، وهو قمر اصطناعي ثابت جغرافيا لخدمات الاتصالات، على متن الصاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من مركز "كينيدي" الفضائي، في ولاية فلوريدا الأمريكية، في الساعة 12:22 ظهر يوم أمس الاثنين، بالتوقيت القياسي لشرق الولايات المتحدة.وقد انفصل معزز الصاروخ "فالكون 9" بنجاح وهبط إلى الأرض بعد حوالي سبع دقائق من الإطلاق، واستمر صاروخ المرحلة الثانية في رحلته حيث نشر القمر الاصطناعي بنجاح في المدار بعد حوالي 35 دقيقة من الإطلاق.وسوف يوفر "كورياسات إيه 6" خدمات الأقمار الاصطناعية الثابتة وخدمات البث عبر الأقمار الاصطناعية.وتخطط شركة "كي تي سات"، وهي خدمة الأقمار الاصطناعية لشركة "كي تي"، لوضع قمر الاتصالات في الخدمة الرسمية في الربع الأول من العام القادم بعد إكمال الاختبارات في المدار بحلول نهاية هذا العام.