بيتكوين تتخطى 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى لها

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تجاوز سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.ووفقا لمنصة تداول العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز"، تم تداول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 88 ألفا و413 دولارا أمريكيا في الساعة 4:27 مساء أمس الاثنين، بزيادة أكثر من 10% عن اليوم السابق، كما تجاوز السعر مستوى 85 ألف دولار أمس إلى أقل بقليل من 90 ألف دولار، وهو أعلى مستوياتها.وبذلك يكون سعر العملة المشفرة الذي بلغ حوالي 70 ألف دولار يوم الثلاثاء الماضي، قد زاد بأكثر من 25% خلال فترة أسبوع فقط، بعد وقت قصير من الإعلان عن فوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وكان ترامب قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بأن يجعل الولايات المتحدة في موقع الريادة في مجال العملات المشفرة.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة "تسلا" بأكثر من 40% في الأيام الخمسة الأخيرة من التداول، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" من المؤيدين بشدة لحملة ترامب.