كوريا والولايات المتحدة واليابان تنسق لعقد قمة هذا الأسبوع

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قال تقرير نشرته وكالة "كيوتو" اليابانية للأنباء إنه يتم حاليا إجراء عمليات تنسيق لعقد قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالتزامن مع قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد هذا الأسبوع.ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إنه يتم حاليا إجراء مناقشات بشأن هذه الخطة، لعقد الاجتماعات على هامش قمة "آبيك" في بيرو يومي الجمعة والسبت القادميْن.وأشار التقرير إلى أن الغرض من القمة الثلاثية هو التأكيد على أهمية التعاون بين الدول الثلاث في ظل حكومة الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن"، حيث من المرجح أن يقلل الرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، من أهمية إطار هذا التعاون الثلاثي متعدد الأطراف.وفي حالة عقد القمة، فإن قادة الدول الثلاث سيجتمعون لأول مرة منذ عام و3 أشهر، كما ستكون هذه هي المشاركة الأولى لرئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" في القمة الثلاثية.وكان مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس بايدن اقترح على الرئيس "يون صوك يول" خطة لعقد القمة الثلاثية خلال هذا العام.وقد اتفق قادة كوريا والولايات المتحدة واليابان خلال قمة كامب ديفيد في شهر أغسطس من العام الماضي على عقد القمة الثلاثية مرة واحدة على الأقل سنويا.