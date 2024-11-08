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الدولية

إقامة حفل تذكاري في اليابان لضحايا العمال الكوريين خلال حرب المحيط الهادئ

Write: 2024-11-12 14:01:19Update: 2024-11-12 14:44:10

إقامة حفل تذكاري في اليابان لضحايا العمال الكوريين خلال حرب المحيط الهادئ

Photo : KBS News

أقيم  حدث  تذكاري في  مدينة  ناكانو اليابانية  لإحياء  ذكرى  الضحايا  الكوريين الذين  تم  تجنيدهم قسرا  في  مشروع  بناء  مقر  القيادة  العامة للجيش  الياباني  في  منطقة  "ماسشيرو"  في  نهاية  حرب  المحيط  الهادئ.
وقال  تقرير  نشرته  وكالة  كيوتو  اليابانية  للأنباء إن  الحدث  أقيم  بالقرب  من  مدخل  النفق  الخاص  بالمقر في  محيط  المدينة أمس،  بمناسبة  مرور  80  عاما  على  انطلاق عملية  البناء.
يشار  إلى  أن  مقر  القيادة العامة  للجيش  الياباني في  "ماسشيرو"  عبارة  عن  منشآت  ضخمة  تحت  الأرض  أنشأتها الحكومة  الاستعمارية  اليابانية من  أجل  نقل  القصر  الملكي والمكاتب  الحكومية  الإدارية إليها  عندما  زاد  احتمال  خسارتها في  حرب  المحيط الهادئ.
وفي  ذلك  الوقت  تم  تجنيد  الآلاف  من  الكوريين  لتنفيذ أعمال  البناء،  وقد  لقي  العديد منهم  مصرعه  بسبب  ظروف  العمل  السيئة.
وقال  "هيديتاكا  أوموتي" رئيس  جمعية  "حماية النصب  التذكاري  لمنشآت ماسشيرو"  إنهم  لن  ينسوا  ما  حدث  هناك  ولن  يتباطؤون في  بناء  السلام. وأشار  إلى  أنه  تم  تجنيد  العديد  من  اليابانيين  والكوريين لأعمال  البناء  في  ذلك  الوقت، ومصرع  عدد  منهم.
كما  أعرب  رئيس  المجموعة  عن  يقينه  بحقيقة أنه  تم  تجنيد  العمال  قسرا،  وذلك  اعتمادا على  شهادات  السكان في  الماضي،  مؤكدا  على  أنه  من  المهم  استيعاب  الأفكار حول  ما  حدث  في  الماضي بدلا  من  تجاهله.
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