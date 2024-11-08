رئيس الوزراء الكوري يؤكد على أهمية الاستعداد لإطلاق الحكومة الأمريكية الجديدة

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طلب رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" من الجهات الحكومية ذات الصلة بذل كل جهد ممكن للاستجابة لإطلاق الحكومة الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في المجمع الحكومي في سيول اليوم، حيث توقع أن تسعى الحكومة الأمريكية القادمة إلى إجراء تغييرات سياسية مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الدبلوماسية والأمنية والتجارية والصناعية.وطلب رئيس الوزراء الكوري التواصل بشكل وثيق مع القطاعات ذات الصلة، وتبادل المعلومات، ووضع تدابير فعالة.وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ضرورة مواصلة وتعزيز مهام التعاون في مختلف المجالات بين البلدين بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والصناعة الحيوية المتقدمة والصناعة الكمومية، مع توجيه اهتمام خاص للتواصل والتعاون، حتى يتمكن البلدان من تحقيق المزيد من تطوير العلاقات بينهما.وأكد أن الحكومة الكورية ستعمل بالتعاون مع الحكومة الأمريكية القادمة على تطوير التحالف القوي بين البلدين، وحماية أمن كوريا ومصالحها الوطنية، كما ستدعم الشركات الكورية لتجنب الصعوبات في الأسواق الخارجية.