توقعات بتأثيرات تجارية سلبية من حكومة ترامب القادمة على كوريا

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توقع بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي أن تتعرض كوريا الجنوبية وتايوان ودول أخرى بالإضافة إلى الصين، لتأثيرا تجارية سلبية بسبب فرض تعريفات جمركية بواسطة حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.ونقل تقرير بثته قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن "أندرو تيلتون" كبير الاقتصاديين في البنك لشؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قوله إن العجز التجاري الأمريكي مع الصين انخفض إلى حد ما منذ حكومة ترامب الأولى، لكن العجز مع الدول الآسيوية الأخرى قد زاد بشكل كبير، الأمر الذي سيجذب انتباه الحكومة الأمريكية القادمة.وأشار التقرير إلى أن الرئيس المنتخب ترامب وكبار مساعديه يركزون على تخفيض العجز التجاري الأمريكي، ولهذا فإن هناك مخاطر من أن يؤدي ذلك إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية على دول آسيوية أخرى. الجدير بالذكر أن التعريفات الجمركية هي ضرائب يتم فرضها على البضائع المستوردة ولكن لا تدفعها الدولة المصدرة، بل تتحملها الشركات التي ترغب في استيراد المنتجات إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليفها. وخلال حملاته الانتخابية، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على المنتجات الصينية، وكذلك فرض تعريفات عالمية بنسب تتراوح بين 10% إلى 20% على جميع السلع المستوردة. وقال تيلتون إن كوريا وتايوان وفيتنام تحقق فوائض كبيرة في التجارة خاصة مع الولايات المتحدة، حيث تتمتع كوريا وتايوان بمكانة متميزة في سلسلة توريد أشباه الموصلات، بينما تستفيد فيتنام من التجارة غير المباشرة مع الصين.