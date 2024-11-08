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السياسية

كوريا تحتفل بمرور 79 عاما على تأسيس قواتها البحرية

Write: 2024-11-12 14:03:07Update: 2024-11-12 14:48:36

كوريا تحتفل بمرور 79 عاما على تأسيس قواتها البحرية

Photo : KBS News

أقامت  القوات  البحرية في  كوريا  الجنوبية حفلا  تذكاريا  أمس  بمناسبة  مرور  79  عاما  على  تأسيسها، وذلك  في  منتزه  "سونغ  هيون" المفتوح  في  منطقة  "جونغ  نو" في  العاصمة  سيول.
وقال  "يانغ  يونغ  مو"  رئيس  الأركان  البحرية في  كلمة  ألقاها أمام  الحفل  إنه  تم  تأسيس  القوات  البحرية من  أجل  حماية  الحدود  البحرية الكورية،  وقد  ظلت  القوات  البحرية تكرس  كل  جهودها لتحقيق  هذا  الغرض  على  مدار  التسعة  وسبعين عاما  الماضية.
كما  أشار  إلى  ضرورة  الاستجابة لطلبات  التغيير  في  ظل  الانخفاض الحاد  في  موارد  الخدمة  العسكرية، مؤكدا  على  تعزيز  الإرادة  القوية من  أجل  تحقيق  المهام  المتمثلة في  إنشاء  قوات  بحرية  وقوات  مشاة  البحرية يمكنها  توفير  الاطمئنان للشعب  والخوف  للعدو.
وحضر  الحفل  التذكاري عددٌ  من  قدامى  المحاربين  والمؤسسين، ورؤساء  الأركان  السابقين، ورئيس  لجنة  الدفاع البرلمانية  "سونغ  إيل  جونغ"،  ورؤساء المنظمات  ذات  الصلة، وجنود  من  قوات  البحرية  ومشاة  البحرية.
الجدير  بالذكر  أن  القوات  البحرية الكورية  تحتفل  بذكر  يوم  تأسيسها الموافق  لـ11  من  نوفمبر  من  عام  1945،  حيث  قام  الأدميرال  "سون وان  إيل"،  الذي  شغل  منصب  أول  رئيس  لأركان  القوات البحرية،  بتأسيس  فيلق  التحرير  لحماية منطقة  المحيط  في  هذا  التوقيت.
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