استمرار تدهور قيمة العملة الكورية بعد فوز ترامب في الانتخابات

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استمر التراجع في قيمة الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار الأمريكي، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الواحد العتبة النفسية البالغة 1400 وون، في أعقاب فوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي.وبلغ سعر الدولار الواحد في كوريا الجنوبية في الساعة 3:30 من مساء أمس الثلاثاء 1403.5 وون، بزيادة قدرها 8.8 وون مقارنة بسعر الإغلاق أول من أمس الاثنين.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ يوم 7 نوفمبر 2022 التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار في كوريا 1400 وون، عندما بلغ حينذاك ألفا و401.2 وون.وبلغ سعر صرف الدولار أمس عند افتتاح السوق في الساعة التاسعة صباحا ألفا و399.1 وون، بانخفاض مقداره 4.4 وون عن الجلسة السابقة، ولكن سرعان ما انخفضت قيمة الوون ليتجاوز سعر صرف الدولار 1400 وون.