مؤشر كوسبي يهبط لأقل من 2500 نقطة لأول مرة منذ أغسطس

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انخفض مؤشر أسعار الأسهم القياسي في البورصة الكورية، "كوسبي"، إلى أقل من مستوى ألفين و500 نقطة، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ ما يسمى بيوم "الاثنين الأسود" في أغسطس الماضي.وانخفض مؤشر كوسبي بمقدار 49.09 نقطة، أي بنسبة 1.94%، ليغلق عند ألفين و482.57 نقطة.وفي سوق الأوراق المالية، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية 230.6 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 163.7 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ صافي البيع من جانب المؤسسات 109.5 مليار وون.وباع المستثمرون الأفراد حوالي 333 مليار وون من الأسهم.وكانت آخر مرة انخفض فيها مؤشر كوسبي إلى ما دون 2500 نقطة في الخامس من أغسطس الماضي، عندما انخفض المؤشر بحوالي 8.8% في يوم واحد فقط بسبب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.وشهدت شركة سام سونغ للإلكترونيات، التي تمتلك أكبر رأسمال سوقي، إغلاق سعر سهمها عند 53 ألف وون أمس، بانخفاض مقداره ألفا وون، أي بنسبة 3.64%، مقارنة بيوم الاثنين، ليسجل أقل مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أعوام ونصف.