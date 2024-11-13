كوريا تضيف 83 ألف وظيفة في أكتوبر

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية 83 ألف وظيفة في أكتوبر، مع انخفاض نمو الوظائف إلى ما دون 100 ألف للمرة الأولى في أربعة أشهر.وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين 28.8 مليون شخص في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 83 ألفا عن نفس الشهر من العام الماضي.وانخفض نمو الوظائف إلى ما دون 100 ألف للمرة الأولى منذ يونيو، عندما سجل 96 ألفا.وخسر قطاع الجملة والتجزئة 148 ألف وظيفة، وهو أكبر عدد منذ يوليو 2021، بينما انخفض عدد الوظائف في قطاع البناء بمقدار 93 ألف وظيفة في أكتوبر.وبلغ معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر 63.3% الشهر الماضي، بينما ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.3%.