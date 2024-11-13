واشنطن تؤكد انضمام جنود كوريين شماليين إلى القوات الروسية ضد أوكرانيا

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات الكورية الشمالية المنتشرة في منطقة "كورسك" الروسية قد بدأت في الانخراط في عمليات قتالية ضد أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إنه يستطيع أن يؤكد أن أكثر من عشرة آلاف جندي كوري شمالي تم إرسالهم إلى شرق روسيا، وأن معظمهم انتقلوا إلى منطقة "كورسك" في أقصى الغرب، حيث بدؤوا في الانخراط في عمليات قتالية مع القوات الروسية.وأضاف المتحدث أن القوات الروسية قامت بتدريب القوات الكورية الشمالية على المدفعية والطائرات بدون طيار والعمليات الأساسية للمشاة، بما في ذلك عمليات تطهير الخنادق، والتي قال إنها مهارات "حاسمة" للعمليات في الخطوط الأمامية.وأضاف أن نجاح روسيا في ساحة المعركة باستخدام القوات الكورية الشمالية سوف يتحدد إلى حد كبير بمدى قدرة روسيا على دمجهم في جيشها.وقال "باتيل" إن بعض التحديات التي يتعين على روسيا التغلب عليها هي التوافق بين القوات، والحاجز اللغوي، والقيادة والسيطرة والاتصالات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها في الدول الأخرى في المنطقة بشأن تداعيات هذه التطورات.