2.2% ارتفاعا في أسعار الواردات الكورية خلال أكتوبر

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قفزت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر أسعار الواردات إلى 137.61 نقطة في أكتوبر، بزيادة 2.2% مقارنة بشهر سبتمبر.وتعد هذه هي أكبر زيادة منذ شهر أبريل، عندما قفزت الأسعار بنسبة 3.8%.ونما مؤشر أسعار التصدير بنسبة 1.7% على أساس شهري إلى 128.92 نقطة في شهر أكتوبر. وقد ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في أكتوبر بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين.وأرجع البنك المركزي هذه الارتفاعات إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، التي ضعفت بنسبة 2% مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي. وكان العامل الآخر هو ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 1.9% على أساس شهري في أكتوبر.