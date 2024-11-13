عقد جلسة معلوماتية قبيل إجراء امتحانات القبول بالجامعات

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من المقرر أن يشارك الطلاب الذين سيجتازون اختبارات القدرات الدراسية للالتحاق بالجامعات الكورية في جلسة معلوماتية تمهيدية اليوم الأربعاء، لتلقي معلومات مفصلة حول الاختبارات التي تُعقد غدا الخميس.ويتعين على المتقدمين للاختبار زيارة مواقع الاختبار الخاصة بهم اليوم للتحقق من المواقع واستلام تذاكر القبول الخاصة بهم، كما يتوجب عليهم التحقق من تلك التذاكر للتأكد من أن اختياراتهم للمواد الاختيارية تم وضعها بشكل صحيح.ويمكن استبدال تذاكر القبول المفقودة إذا زار المتقدم موقع الاختبار قبل الساعة 8 صباحا غدا الخميس، ومعه صورة شخصية له.ومن المتوقع أن يجتاز ما مجموعه 522 ألفا و670 طالبا وخريجا هذه اختبارات هذا العام في حوالي 1300 موقع اختبار على مستوى البلاد.وقد زاد عدد المتقدمين للاختبارات بحوالي 18 ألفا مقارنة بالعام الماضي.